Дзюба получил "условный срок" за угрозу засунуть журналисту "телефон в одно место"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего московского "Локомотива" Артёма Дзюбу на два матча условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей за инцидент с журналистом. Об этом сообщил журналистам в среду, 16 августа, глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Комитет постановил дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и назначить штраф в 50 тысяч рублей. Испытательный срок рассчитан до конца сезона 2022/2023", — сказал он, добавив, что футболист может обжаловать штраф.

Напомним, 12 августа на стадионе "РЖД-арена" журналист интересовался у Дзюбы, не обидно ли ему слышать слова бывшего игрока сборной России Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух мячей в этом сезоне. В ответ нападающий "Локомотива" пригрозил ему "засунуть телефон в одно место". В клубе отреагировали на инцидент, не став наказывать игрока за резкие слова. Также Дзюбу поддержал и двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили.