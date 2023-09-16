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16 сентября, 13:33

ЦСКА и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче с четырьмя голами и двумя удалениями

ЦСКА и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА дома сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на "ВЭБ-арене", завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев голы забили Антон Заболотный (32-я минута, с пенальти) и Фёдор Чалов (75-я). А у гостей отличились Николай Рассказов (2-я) и Никита Салтыков (22-я). На 62-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. При этом в добавленное ко второму тайму время красную карточку получил защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков.

Клуб из Самары на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков. ЦСКА с 12 баллами идёт на шестом месте.

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А ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посоветовал отечественным игрокам уезжать из РПЛ в зарубежные лиги. Также наставник национальной команды уточнил, что проблема с мотивацией у футболистов на товарищеских матчах существует, однако она не является основной.

Обложка ©

t.me / pfccskamoscow

Иван Косицын
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