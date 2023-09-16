ЦСКА и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче с четырьмя голами и двумя удалениями

Московский футбольный клуб ЦСКА дома сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на "ВЭБ-арене", завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев голы забили Антон Заболотный (32-я минута, с пенальти) и Фёдор Чалов (75-я). А у гостей отличились Николай Рассказов (2-я) и Никита Салтыков (22-я). На 62-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. При этом в добавленное ко второму тайму время красную карточку получил защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков.

Клуб из Самары на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков. ЦСКА с 12 баллами идёт на шестом месте.