Названы претенденты на премию футбольный "Джентльмен года"

Объявлен список претендентов на премию футбольный "Джентльмен года – 2023". Как сообщает kp.ru, в лонг-лист премии вошли 16 игроков, выступающих в клубах РПЛ.

Среди них представители московского "Спартака" Антон Зиньковский и Александр Селихов, игроки петербургского "Зенита" Михаил Кержаков и Иван Сергеев, футболисты ЦСКА Фёдор Чалов и Константин Кучаев. Также в списке оказались Антон Миранчук, выступающий за столичный "Локомотив", и игрок "Динамо" Константин Тюкавин.

Голосование пройдёт в два этапа. Сначала тройку лучших определят болельщики, затем победителя выберут эксперты — тренеры, журналисты и деятели футбола. Премия "Джентльмен года" вручается выступающим в российском чемпионате футболистам с 1994 года, её главным призом является чёрный смокинг. Проголосовать за претендента можно на странице премии.