Футболистку "Локо" унесли с поля без сознания после столкновения головами с игроком ЦСКА

Юкляева из "Локомотива" упала в обморок во время матча после столкновения с Плешковой. Видео © t.me / matchpremier

Всё произошло во время матча с ЦСКА. На 53-й минуте, выходя на замену, Юкляева и соперница Плешкова столкнулись головам. После удара футболистка "Локомотива" потеряла сознание. Спортсменку унесли с поля, а уже в машине скорой помощи её удалось привести в чувства. В больнице её обследовали медики.