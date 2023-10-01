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1 октября, 15:39

Футболистку "Локо" унесли с поля без сознания после столкновения головами с игроком ЦСКА

Юкляева из "Локомотива" упала в обморок во время матча после столкновения с Плешковой

Футболистка московского "Локомотива" Полина Юкляева потеряла сознание во время матча 21-го тура Суперлиги — женского чемпионата России по футболу.

Юкляева из "Локомотива" упала в обморок во время матча после столкновения с Плешковой. Видео © t.me / matchpremier

Всё произошло во время матча с ЦСКА. На 53-й минуте, выходя на замену, Юкляева и соперница Плешкова столкнулись головам. После удара футболистка "Локомотива" потеряла сознание. Спортсменку унесли с поля, а уже в машине скорой помощи её удалось привести в чувства. В больнице её обследовали медики.

"После проведения компьютерной томографии у Полины Юкляевой не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований", говорится в телеграм-канале "Локомотива".

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Ранее в Нидерландах досрочно завершён матч седьмого тура чемпионата страны между "Валвейком" и "Аяксом". Голкипер хозяев потерял сознание после столкновения с нападающим амстердамской команды.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александра Мышляева
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