Футболистку "Локо" унесли с поля без сознания после столкновения головами с игроком ЦСКА
Юкляева из "Локомотива" упала в обморок во время матча после столкновения с Плешковой
Футболистка московского "Локомотива" Полина Юкляева потеряла сознание во время матча 21-го тура Суперлиги — женского чемпионата России по футболу.
Юкляева из "Локомотива" упала в обморок во время матча после столкновения с Плешковой. Видео © t.me / matchpremier
Всё произошло во время матча с ЦСКА. На 53-й минуте, выходя на замену, Юкляева и соперница Плешкова столкнулись головам. После удара футболистка "Локомотива" потеряла сознание. Спортсменку унесли с поля, а уже в машине скорой помощи её удалось привести в чувства. В больнице её обследовали медики.
"После проведения компьютерной томографии у Полины Юкляевой не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований", — говорится в телеграм-канале "Локомотива".
Ранее в Нидерландах досрочно завершён матч седьмого тура чемпионата страны между "Валвейком" и "Аяксом". Голкипер хозяев потерял сознание после столкновения с нападающим амстердамской команды.
ТАСС / Егор Алеев