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30 сентября, 23:02

В Нидерландах футбольный матч прервали из-за получившего жуткую травму голкипера

Матч "Валвейк" – "Аякс" завершён досрочно из-за серьёзной травмы голкипера

<p>Матч "Валвейк" – "Аякс" завершён досрочно из-за серьёзной травмы голкипера. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/LFCReasons/status/1708239411974984076/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Reasons</a></p>

Матч "Валвейк" – "Аякс" завершён досрочно из-за серьёзной травмы голкипера. Обложка © X / Reasons

В Нидерландах досрочно завершён матч седьмого тура чемпионата страны между "Валвейком" и "Аяксом". Голкипер хозяев потерял сознание после столкновения с нападающим амстердамской команды.

Это произошло на 84-й минуте игры при счёте 3:2 в пользу "Аякса". Вратарь "Валвейка" Этьен Вассен попытался остановить форварда гостей Брайана Бробби, бросившись ему в ноги, и отключился после удара коленом в голову. С поля его унесли на носилках. Диктор объявил о приостановке матча. Решение о статусе игры примут позднее.

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Футболиста уносили с поля в сознании. Как рассказал директор "Валвейка" Франк ван Моссельвельд, все были шокированы эпизодом. Вассен же не имел ни малейшего понятия о том, что произошло на поле.

"Валвейк" располагается на 12-м месте турнирной таблицы, набрав шесть очков в шести матчах. У "Аякса" пять очков в пяти играх и 14-е место.

А ранее недовольные игрой "Аякса" болельщики сорвали матч команды с роттердамским "Фейеноордом". Усмирять толпу пришлось полиции. Матч был прерван при счёте 0:3, а чуть позже доигран. "Фейеноорд" выиграл со счётом 4:0.

Лариса Сафронова
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