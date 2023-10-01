В Нидерландах футбольный матч прервали из-за получившего жуткую травму голкипера
Матч "Валвейк" – "Аякс" завершён досрочно из-за серьёзной травмы голкипера
Матч "Валвейк" – "Аякс" завершён досрочно из-за серьёзной травмы голкипера. Обложка © X / Reasons
В Нидерландах досрочно завершён матч седьмого тура чемпионата страны между "Валвейком" и "Аяксом". Голкипер хозяев потерял сознание после столкновения с нападающим амстердамской команды.
Это произошло на 84-й минуте игры при счёте 3:2 в пользу "Аякса". Вратарь "Валвейка" Этьен Вассен попытался остановить форварда гостей Брайана Бробби, бросившись ему в ноги, и отключился после удара коленом в голову. С поля его унесли на носилках. Диктор объявил о приостановке матча. Решение о статусе игры примут позднее.
Футболиста уносили с поля в сознании. Как рассказал директор "Валвейка" Франк ван Моссельвельд, все были шокированы эпизодом. Вассен же не имел ни малейшего понятия о том, что произошло на поле.
"Валвейк" располагается на 12-м месте турнирной таблицы, набрав шесть очков в шести матчах. У "Аякса" пять очков в пяти играх и 14-е место.
А ранее недовольные игрой "Аякса" болельщики сорвали матч команды с роттердамским "Фейеноордом". Усмирять толпу пришлось полиции. Матч был прерван при счёте 0:3, а чуть позже доигран. "Фейеноорд" выиграл со счётом 4:0.