"Ничья с горьким вкусом": Футболист Давила высказался о результатах матча ЦСКА – "Зенит"

ЦСКА мог победить петербургский "Зенит" в матче седьмого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ), а не сыграть вничью (1:1). Об этом рассказал журналистам футболист столичной команды Виктор Давила. По его словам, всё завершилось бы иначе, если бы не решение судьи.

"Сегодня мы могли взять три очка, всё шло к нашей победе. В итоге получилась ничья с горьким вкусом. Матч шёл хорошо, всё решил один эпизод у соперника. Неправильное решение судьи привело к угловому, и это смазало концовку игры. Что касается пенальти в конце игры: если судья принимает такое решение, кто я такой, чтобы оспаривать его? Значит, решение было верным. Но есть вопросы к судье", — заявил Давила.

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар выразил благодарность болельщикам за поддержку и заявил, что было здорово играть при полном стадионе и что команда достойно играла против "Зенита".