Футболисты ЦСКА и "Зенита" сошлись врукопашную после ничьей в матче РПЛ

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью 1:1 в матче седьмого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ), однако этот исход никак нельзя назвать мирным, ведь в концовке игроки обеих команд пошли друг на друга врукопашную.

Игроки ЦСКА и "Зенита" устроили потасовку после ничьей в седьмом туре РПЛ. Видео © Telegram / "Матч Премьер"

Стоит отметить, что и начался матч совсем не дружелюбно: фанаты ЦСКА освистали защитника Марио Фернандеса, который долгие годы отстаивал цвета армейцев, а в этом сезоне внезапно оказался в стане петербургского клуба. Тем не менее начало для ЦСКА выдалось лучше некуда — Антон Заболотный открыл счёт на четвёртой минуте. Следующего гола зрителям пришлось ждать до самого конца встречи, и, к несчастью для красно-синих и их болельщиков, мяч влетел в ворота Игоря Акинфеева. Точный удар нанёс бразильский защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос на 88-й минуте.

Ни одна из команд не была согласна на ничью, и это вылилось в потасовку в конце игры. Причём изначально сцепились именно авторы голов — Заболотный и Сантос. Как видно на кадрах, судья Павел Кукуян и некоторые игроки, в частности вратарь "Зенита" Михаил Кержаков, пытались разнять разгорячённых.

После этого матча "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице с 14 очками (на три меньше, чем у "Краснодара"), а ЦСКА идёт седьмым с одиннадцатью. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с "Рубином", армейцы примут дома "Крылья Советов".