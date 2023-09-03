Команда с последнего места чуть не вырвала ничью у "Локомотива" в Москве

Московский футбольный клуб "Локомотив" дома минимально обыграл калининградскую "Балтику" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе "РЖД-арена", завершилась со счётом 3:2.

В составе железнодорожников голы забили Артём Дзюба (9-я минута), Антон Миранчук (17) и Дмитрий Баринов (34). У гостей отличились Гедеон Гузина (51) и Сергей Пряхин (65). Таким образом, "Локомотив" набрал 12 очков и ныне располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. А "Балтика", имея в активе три балла, находится на последней, 16-й строчке.