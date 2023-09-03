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3 сентября, 14:30

Команда с последнего места чуть не вырвала ничью у "Локомотива" в Москве

"Локомотив" обыграл "Балтику" со счётом 3:2 в матче седьмого тура РПЛ

<p>Матч между "Локомотивом" и "Балтикой". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/fclokomotiv/14623" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fclokomotiv</a></p>

Матч между "Локомотивом" и "Балтикой". Обложка © T.me / fclokomotiv

Московский футбольный клуб "Локомотив" дома минимально обыграл калининградскую "Балтику" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе "РЖД-арена", завершилась со счётом 3:2.

В составе железнодорожников голы забили Артём Дзюба (9-я минута), Антон Миранчук (17) и Дмитрий Баринов (34). У гостей отличились Гедеон Гузина (51) и Сергей Пряхин (65). Таким образом, "Локомотив" набрал 12 очков и ныне располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. А "Балтика", имея в активе три балла, находится на последней, 16-й строчке.

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Ранее сообщалось, что "Оренбург" дома разгромил "Сочи" в матче седьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Эта победа стала для "Оренбурга" первой в нынешнем сезоне РПЛ.

Иван Косицын
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