"Оренбург" одержал первую победу в сезоне РПЛ, разгромив дома "Сочи", 3:0

Футбольный клуб "Оренбург" дома разгромил "Сочи" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Брайан Мансилья (56-я минута, с пенальти), Владимир Обухов (58-я) и Джастин Куэро (90+6, с пенальти). Таким образом, "Оренбург" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, ранее команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

Благодаря победе "Оренбург" поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. При этом "Сочи" идёт на 12-м месте с шестью баллами.