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3 сентября, 12:22

"Оренбург" одержал первую победу в сезоне РПЛ, разгромив дома "Сочи", 3:0

<p>Игроки ФК "Оренбург". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/fcorenburg/3457" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcorenburg</a></p>

Игроки ФК "Оренбург". Обложка © T.me / fcorenburg

Футбольный клуб "Оренбург" дома разгромил "Сочи" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Брайан Мансилья (56-я минута, с пенальти), Владимир Обухов (58-я) и Джастин Куэро (90+6, с пенальти). Таким образом, "Оренбург" одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, ранее команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

Благодаря победе "Оренбург" поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. При этом "Сочи" идёт на 12-м месте с шестью баллами.

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Ранее сообщалось, что чешский специалист Иржи Ярошик покинул пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург". Его сменил испанец Давид Деограсия.

Иван Косицын
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