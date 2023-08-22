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22 августа, 08:44

Ярошик покинул пост главного тренера "Оренбурга", и ему уже нашли замену

Ярошик покинул пост главного тренера ФК "Оренбург", его сменил испанец Деограсия

<p>Иржи Ярошик. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcorenburg/3304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcorenburg</a></p>

Иржи Ярошик. Обложка © t.me / fcorenburg

Чешский специалист Иржи Ярошик покинул пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург". Об этом сообщили в пресс-службе российской команды.

"Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК "Оренбург", контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон", — указано в сообщении.

Ярошик возглавил "Оренбург" 22 июня. Под его руководством клуб набрал всего одно очко в пяти матчах текущего сезона РПЛ, команда занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице. Новым главным тренером "Оренбурга" уже назначен испанец Давид Деограсия — специалист с тренерской лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии ФК "Оренбург", работал в испанских клубах "Депортиво Ла-Корунья", "Сарагоса", "Валенсия", в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

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Напомним, в пятом туре "Оренбург" с разгромным счётом 0:4 проиграл на выезде "Ахмату". Это был первый матч грозненской команды с новым главным тренером — Мирославом Ромащенко.

Иван Косицын
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