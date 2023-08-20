"Ахмат" разгромил "Оренбург" в первом матче под руководством Ромащенко
Игроки "Ахмата" празднуют гол в ворота "Оренбурга". Обложка © t.me / ФК "Ахмат-Грозный"
Грозненский "Ахмат" победил "Оренбург" в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Ахмат-арена" в Грозном и завершилась со счётом 4:0.
Голами отметились Артём Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24), Владимир Ильин (35) и Камило (86).
"Ахмат" набрал шесть очков и поднялся на девятое место. "Оренбург" с одним баллом замыкает турнирную таблицу.
Это первая победа "Ахмата" под руководством нового тренера Мирослава Ромащенко. На этом посту он сменил Сергея Ташуева, который был наставником грозненцев с сентября 2022 года.