Регион

Уведомления отключены

20 августа, 19:12

"Ахмат" разгромил "Оренбург" в первом матче под руководством Ромащенко

<p>Игроки "Ахмата" празднуют гол в ворота "Оренбурга". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/akhmatgrozny/4159" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Ахмат-Грозный"</a></p>

Игроки "Ахмата" празднуют гол в ворота "Оренбурга". Обложка © t.me / ФК "Ахмат-Грозный"

Грозненский "Ахмат" победил "Оренбург" в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Ахмат-арена" в Грозном и завершилась со счётом 4:0.

Голами отметились Артём Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24), Владимир Ильин (35) и Камило (86).

Болельщик сломал руку на матче РПЛ "Факел" – "Нижний Новгород"

Болельщик сломал руку на матче РПЛ "Факел" – "Нижний Новгород"

"Ахмат" набрал шесть очков и поднялся на девятое место. "Оренбург" с одним баллом замыкает турнирную таблицу.

Это первая победа "Ахмата" под руководством нового тренера Мирослава Ромащенко. На этом посту он сменил Сергея Ташуева, который был наставником грозненцев с сентября 2022 года.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Ахмат
  • ФК Оренбург
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров