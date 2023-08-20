Болельщик сломал руку на матче РПЛ "Факел" – "Нижний Новгород"
Во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Факелом" и "Нижним Новгородом" потребовалась помощь медиков. Правда, речь не об игроках, а о пожилом болельщике. Об этом сообщили РИА "Новости" в воронежском ФК.
Команды вышли на поле в Воронеже. Как уточняется, один из зрителей споткнулся, неудачно упал, в результате чего получил перелом. Ему тут же вызвали медицинскую бригаду. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу "Факела".
Ранее московское "Динамо" обыграло ЦСКА со счётом 2:1 в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Решающий гол забил Фёдор Смолов, реализовав пенальти на 83-й минуте.
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