Болельщик сломал руку на матче РПЛ "Факел" – "Нижний Новгород"

Во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Факелом" и "Нижним Новгородом" потребовалась помощь медиков. Правда, речь не об игроках, а о пожилом болельщике. Об этом сообщили РИА "Новости" в воронежском ФК.

Команды вышли на поле в Воронеже. Как уточняется, один из зрителей споткнулся, неудачно упал, в результате чего получил перелом. Ему тут же вызвали медицинскую бригаду. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу "Факела".