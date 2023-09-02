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2 сентября, 19:05

"Краснодар" победил "Спартак" и упрочил лидерство в таблице РПЛ

<p>Джон Кордоба — после забитого гола в ворота "Спартака". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fckrasnodar/5612" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар" канал</a></p>

Джон Кордоба — после забитого гола в ворота "Спартака". Обложка © t.me / ФК "Краснодар" канал

Футбольный клуб "Краснодар" победил "Спартак" в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0.

На 40-й минуте первый гол в матче забил Джон Кордоба, а на 83-й Эдуард Сперцян реализовал пенальти и установил окончательный результат.

"Крылья Советов" обыграли "Факел" 3:0 в матче седьмого тура РПЛ

"Крылья Советов" обыграли "Факел" 3:0 в матче седьмого тура РПЛ

"Быки" набрали 17 очков и закрепились на лидирующей строчке в турнирной таблице. Идущие вторыми "Крылья Советов" отстают на три балла. Москвичи с десятью баллами занимают восьмое место.

В следующем туре "Краснодар" 16 сентября сыграет в Грозном с "Ахматом", а "Спартак" в тот же день встретится в гостях с "Сочи".

Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" отдал в аренду двух иностранцев. Шамар Николсон отправился во французский "Клермон", а Кейта Бальде — в испанский "Эспаньол".

Артур Лапсаков
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