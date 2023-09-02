"Краснодар" победил "Спартак" и упрочил лидерство в таблице РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" победил "Спартак" в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0.

На 40-й минуте первый гол в матче забил Джон Кордоба, а на 83-й Эдуард Сперцян реализовал пенальти и установил окончательный результат.

"Быки" набрали 17 очков и закрепились на лидирующей строчке в турнирной таблице. Идущие вторыми "Крылья Советов" отстают на три балла. Москвичи с десятью баллами занимают восьмое место.

В следующем туре "Краснодар" 16 сентября сыграет в Грозном с "Ахматом", а "Спартак" в тот же день встретится в гостях с "Сочи".