"Крылья Советов" обыграли "Факел" 3:0 в матче седьмого тура РПЛ

Самарский клуб "Крылья Советов" победил воронежский "Факел" в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги, который прошёл на стадионе "Солидарность Самара арена", и занял первую строчку турнирной таблицы. Игра закончилась со счётом 3:0.

Счёт был открыт с пенальти на 28-й минуте защитником "Крыльев" Фернандо Костанцей. Во втором тайме ворота "Факела" поразили полузащитник Амар Рахманович и форвард Владислав Шитов.

"Крылья Советов" набрали 14 очков в чемпионате. Воронежская команда занимает 14-ю строчку с четырьмя очками.