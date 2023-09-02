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2 сентября, 18:15

"Крылья Советов" обыграли "Факел" 3:0 в матче седьмого тура РПЛ

Самарский клуб "Крылья Советов" победил воронежский "Факел" в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги, который прошёл на стадионе "Солидарность Самара арена", и занял первую строчку турнирной таблицы. Игра закончилась со счётом 3:0.

Счёт был открыт с пенальти на 28-й минуте защитником "Крыльев" Фернандо Костанцей. Во втором тайме ворота "Факела" поразили полузащитник Амар Рахманович и форвард Владислав Шитов.

"Крылья Советов" набрали 14 очков в чемпионате. Воронежская команда занимает 14-ю строчку с четырьмя очками.

Костанце выбили зуб во время матча, а его тренер нашёл в этом повод для шутки

Костанце выбили зуб во время матча, а его тренер нашёл в этом повод для шутки

А 29 августа московский "Спартак" разгромил "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу. Игра завершилась со счётом 4:1.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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