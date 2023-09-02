"Крылья Советов" обыграли "Факел" 3:0 в матче седьмого тура РПЛ
Самарский клуб "Крылья Советов" победил воронежский "Факел" в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги, который прошёл на стадионе "Солидарность Самара арена", и занял первую строчку турнирной таблицы. Игра закончилась со счётом 3:0.
Счёт был открыт с пенальти на 28-й минуте защитником "Крыльев" Фернандо Костанцей. Во втором тайме ворота "Факела" поразили полузащитник Амар Рахманович и форвард Владислав Шитов.
"Крылья Советов" набрали 14 очков в чемпионате. Воронежская команда занимает 14-ю строчку с четырьмя очками.
А 29 августа московский "Спартак" разгромил "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу. Игра завершилась со счётом 4:1.
ТАСС / Сергей Бобылев