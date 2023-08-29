"Спартак" разгромил "Динамо" в матче Кубка России
"Спартак" обыграл "Динамо" в матче Кубка России по футболу со счётом 4:1
"Спартак" (Москва) — "Динамо" (Москва). Срджан Бабич ("Спартак") и Лука Гагнидзе ("Динамо") во время матча. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
Московский "Спартак" разгромил "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу. Игра завершилась со счётом 4:1.
В команде победителей голы забили Александр Соболев (6-я и 18-я минуты), Срджан Бабич (15-я минута), Антон Зиньковский (25-я минута). У "Динамо" на 65-й минуте отличился Муми Нгамалё.
Стоит заметить, что сербский защитник Бабич впервые сыграл за "Спартак". У динамовцев тоже были дебютанты: колумбиец Хорхе Карраскаль и мексиканец Луис Чавес, вышедшие на замену на 61-й минуте.
"Спартак" в четвёртом туре на выезде должен сыграть с "Пари НН", а "Динамо" с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 19 сентября.
Ранее "Спартак" сыграл вничью с грозненским "Ахматом". Встречу провели на стадионе московского клуба "Открытие банк арена". При этом стоит отметить, что за последние десять встреч между клубами "Спартак" ни разу не проиграл "Ахмату", шесть раз победив и четыре раза точно так же завершив встречу ничьей.