"Спартак" разгромил "Динамо" в матче Кубка России

Московский "Спартак" разгромил "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу. Игра завершилась со счётом 4:1.

В команде победителей голы забили Александр Соболев (6-я и 18-я минуты), Срджан Бабич (15-я минута), Антон Зиньковский (25-я минута). У "Динамо" на 65-й минуте отличился Муми Нгамалё.

Стоит заметить, что сербский защитник Бабич впервые сыграл за "Спартак". У динамовцев тоже были дебютанты: колумбиец Хорхе Карраскаль и мексиканец Луис Чавес, вышедшие на замену на 61-й минуте.

"Спартак" в четвёртом туре на выезде должен сыграть с "Пари НН", а "Динамо" с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 19 сентября.