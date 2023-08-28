Рассекречен размер премиальных, полученных игроками "Зенита" за победу над "Спартаком"

Игрокам петербургского "Зенита" выдали премиальные за победу над московским "Спартаком" в чемпионате России. Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", каждый футболист получил по 100 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет примерно по 10 миллионов рублей.

При этом игроки, которые провели матч на скамейке запасных, получили сумму в два раза меньше, то есть по пять миллионов.