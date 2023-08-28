Рассекречен размер премиальных, полученных игроками "Зенита" за победу над "Спартаком"
"Мутко против": Игрокам "Зенита" дали по $100 тысяч за победу над "Спартаком"
Игрокам петербургского "Зенита" выдали премиальные за победу над московским "Спартаком" в чемпионате России. Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", каждый футболист получил по 100 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет примерно по 10 миллионов рублей.
При этом игроки, которые провели матч на скамейке запасных, получили сумму в два раза меньше, то есть по пять миллионов.
Как уже писал Лайф, 20 августа "Зенит" переиграл "Спартак" в гостевом матче Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе московского клуба и закончилась со счётом 3:1. Подопечные Сергея Семака в той игре смогли добиться уверенной победы благодаря дублю полузащитника Вендела.
VK / ФК "Зенит"