Форвард "Спартака" Александр Соболев назвал поражение от "Зенита" безвольным

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев считает, что команда безвольно проиграла петербургскому "Зениту". Об этом он заявил журналистам после матча пятого тура РПЛ.

"Отрицательные впечатления, но, на мой взгляд, всё по делу. "Зенит" был сильнее, это было видно всем", — сказал футболист, забивший единственный гол москвичей.

Он предположил, что красно-белые не до конца поверили в себя. По его мнению, если играешь за "Спартак", ожидания должны быть самые высокие, надо всегда бороться за титулы. Теперь тренерскому штабу и футболистам следует серьёзно поговорить.