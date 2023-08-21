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20 августа, 21:43

Тренер "Спартака" Абаскаль назвал несправедливым поражение от "Зенита"

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль считает несправедливым поражение от "Зенита" в пятом туре Мир – Российской премьер-лиги. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Считаю, результат несправедлив. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот", — сказал Абаскаль.

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Специалист отметил хорошее начало от своей команды, однако, по его мнению, всё испортила жёлтая карточка, показанная главным арбитром встречи Сергеем Карасёвым защитнику Михаилу Игнатову на 9-й минуте.

"Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены — он играл хорошо. Но, имея жёлтую карточку, он не мог прессинговать", — добавил Абаскаль.

При этом тренер указал, что нужно продолжать верить в футболистов и идти вперёд. "Спартак", отметил он, будет продолжать работу и исправлять ошибки.

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Напомним, встреча "Спартака" и "Зенита" в Москве завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургского клуба. С десятью очками "Зенит" расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице, красно-белые идут на шестом месте, имея в активе девять баллов.

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t.me / ФК "Спартак" (Москва)

Артур Лапсаков
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