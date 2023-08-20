"Спартак" показал готовность стадиона к матчу с "Зенитом" после ливня в Москве

Пресс-служба столичного ФК "Спартак" показала состояние своего домашнего стадиона "Открытие банк арена" после пролившегося на Москву ливня. Видео опубликовано в telegram-канале клуба.

Последствия ливня на домашнем стадионе "Спартака". Видео © T.me / "ФК Спартак-Москва"

В ролике можно увидеть, что лестницы к трибунам стадиона полностью залиты водой. Однако, за исключением этого, всё остальное выглядит в порядке. Похоже, что мокрые лестницы — самое страшное, что ненастье сделало с ареной. В клубе заметили, что ждут всех на игру.

Мощный ливень обрушился на столицу всего за несколько часов перед началом матча между "Спартаком" и "Зенитом". Встреча состоится в 19:30 на домашнем стадионе красно-белых.