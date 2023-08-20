Дороги-реки и дождь с потолка ТЦ: Москву и область накрыл жуткий ливень
В Москве объявили оранжевый уровень из-за мощного ливня, затопившего улицы и ТЦ
В Москве и области бушует сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром, превративший улицы города в реки. Как сообщили в Гидрометцентре России, в городе объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности. Тем временем вода затопила магазин техники DNS в торговом центре "Парк 11".
Жуткий ливень затопил московский DNS и превратил дороги в реки. Видео © SHOT
По данным SHOT, мощный поток воды прорвал дождевой слив на Онежской улице в Головинском районе, из-за чего вода хлынула наружу. Коммунальщики уже устраняют аварию. Размах стихии можно оценить по опубликованному видео.
Хлынувшая вода затопила DNS в Москве. Видео © Mash
На кадрах из DNS видны льющиеся буквально из всех щелей потоки воды. Работники пытаются справиться со стихией, но всё тщетно. А покупателей торгового центра "Шоколад" в Реутове Московской области пришлось эвакуировать. Дождевая вода там буквально начала литься с потолка.
ТЦ "Шоколад" в Реутове. Видео © t.me / reutovsos
А в Краснодарском крае продлили действие штормового предупреждения из-за сильнейшей жары. В МЧС предупредили о вероятности возникновения пожаров и попросили сообщать о них в экстренные службы.