Дороги-реки и дождь с потолка ТЦ: Москву и область накрыл жуткий ливень

В Москве и области бушует сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром, превративший улицы города в реки. Как сообщили в Гидрометцентре России, в городе объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности. Тем временем вода затопила магазин техники DNS в торговом центре "Парк 11".

Жуткий ливень затопил московский DNS и превратил дороги в реки. Видео © SHOT

По данным SHOT, мощный поток воды прорвал дождевой слив на Онежской улице в Головинском районе, из-за чего вода хлынула наружу. Коммунальщики уже устраняют аварию. Размах стихии можно оценить по опубликованному видео.

Хлынувшая вода затопила DNS в Москве. Видео © Mash

На кадрах из DNS видны льющиеся буквально из всех щелей потоки воды. Работники пытаются справиться со стихией, но всё тщетно. А покупателей торгового центра "Шоколад" в Реутове Московской области пришлось эвакуировать. Дождевая вода там буквально начала литься с потолка.

ТЦ "Шоколад" в Реутове. Видео © t.me / reutovsos