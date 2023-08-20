Штормовое предупреждение на Кубани продлили из-за "турецкой" жары

В Краснодарском крае до 21 августа продлили штормовое предупреждение из-за сильной жары и пожароопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там предупредили о недопустимости разведения огня вблизи сухой травы и призвали при обнаружении пожара обращаться в экстренные службы.

"В крае, в том числе в МО город Краснодар и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование город Сочи — зону прогнозирования ФГБУ СЦГМС ЧАМ), сохранится чрезвычайная пожароопасность (ЧПО) 5-го класса (ОЯ)", — говорится в опубликованном сообщении.