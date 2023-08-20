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20 августа, 09:04

Штормовое предупреждение на Кубани продлили из-за "турецкой" жары

Штормовое предупреждение из-за пожароопасности на Кубани продлили до 21 августа

<p>Обложка © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия</p>

Обложка © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

В Краснодарском крае до 21 августа продлили штормовое предупреждение из-за сильной жары и пожароопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там предупредили о недопустимости разведения огня вблизи сухой травы и призвали при обнаружении пожара обращаться в экстренные службы.

"В крае, в том числе в МО город Краснодар и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование город Сочи — зону прогнозирования ФГБУ СЦГМС ЧАМ), сохранится чрезвычайная пожароопасность (ЧПО) 5-го класса (ОЯ)", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, из-за сильной жары на Черноморском побережье Кубани уже временно закрыли заповедник Утриш. Специалисты будут наблюдать за его территорией и оповестят спасателей в случае возникновения пожаров.

Матвей Константинов
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