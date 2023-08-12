В "Спартаке" назвали нелепыми слухами сообщения о планах продать Зобнина

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин является одним из лидеров клуба, руководство не собирается продавать его. Об этом заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев, комментируя слова агента Александра Важича о том, что московский клуб намерен найти новые команды для Зобнина и двух легионеров нападающих — Шамара Николсона из Ямайки и Кейты Бальде из Сенегала.

"Об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался. Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация", — сказал Малышев в беседе с журналистами.

Он добавил, что подобные нелепые слухи часто происходят перед важными играми. Сейчас игроки "Спартака", по словам гендиректора клуба, сосредоточены на подготовке к матчу с действующим чемпионом России ("Зенитом"), который состоится 20 августа в Москве.