В "Спартаке" назвали нелепыми слухами сообщения о планах продать Зобнина
Гендиректор "Спартака" Малышев опроверг информацию о поиске нового клуба Зобнину
Роман Зобнин. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин является одним из лидеров клуба, руководство не собирается продавать его. Об этом заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев, комментируя слова агента Александра Важича о том, что московский клуб намерен найти новые команды для Зобнина и двух легионеров нападающих — Шамара Николсона из Ямайки и Кейты Бальде из Сенегала.
"Об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался. Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация", — сказал Малышев в беседе с журналистами.
Он добавил, что подобные нелепые слухи часто происходят перед важными играми. Сейчас игроки "Спартака", по словам гендиректора клуба, сосредоточены на подготовке к матчу с действующим чемпионом России ("Зенитом"), который состоится 20 августа в Москве.
Роману Зобнину 29 лет. В "Спартак" он перешёл из "Динамо" в 2016 году. В составе красно-белых игрок провёл 227 матчей, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.
Ранее "Спартак" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. Москвичи проиграли "Уралу" со счётом 2:3. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал результат матча обескураживающим.