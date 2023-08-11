"Урал" нанёс "Спартаку" первое поражение в сезоне

Футбольный клуб "Урал" обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу со счётом 3:2. Для московской команды это первое поражение в нынешнем сезоне.

Это был матч 4-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 19 385 зрителей на домашнем поле "Урала". От этой команды мячи забили Даниэль Мишкич (45+2), Андрей Егорычев (90-я минута), Эрик Бикфалви (90+4). У "Спартака" отличились Тео Бонгонда (54), Александр Соболев (81).