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11 августа, 17:09

"Урал" нанёс "Спартаку" первое поражение в сезоне

"Урал" обыграл "Спартак" со счётом 3:2 в матче чемпионата России

Футбольный клуб "Урал" обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу со счётом 3:2. Для московской команды это первое поражение в нынешнем сезоне.

Это был матч 4-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 19 385 зрителей на домашнем поле "Урала". От этой команды мячи забили Даниэль Мишкич (45+2), Андрей Егорычев (90-я минута), Эрик Бикфалви (90+4). У "Спартака" отличились Тео Бонгонда (54), Александр Соболев (81).

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Таким образом, "Спартак" потерпел первое поражение в сезоне 2023/24. До этого он одержал пять побед подряд, чем поставил рекорд. "Урал" же теперь продлил серию без поражений во всех турнирах до четырёх матчей.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Андрей Григорьев
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