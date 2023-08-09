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8 августа, 23:32

"Спартак" выиграл все пять первых матчей, выдав лучший старт в истории

Московский "Спартак" одержал пятую победу в пяти первых матчах на старте сезона 2023/24. Это лучший результат в истории команды.

Вместе с "Краснодаром" красно-белые возглавляют таблицу Премьер-лиги, набрав девять очков. "Спартак" победил "Оренбург" (3:2), а также новичков этого сезона РПЛ — "Балтику" (2:1) и "Рубин" (4:1). В Кубке страны москвичи одолели "Краснодар" (2:1) и "Пари НН" (5:4).

"Спартак" победил "Пари НН" в фееричном матче Кубка с девятью голами

"Спартак" победил "Пари НН" в фееричном матче Кубка с девятью голами

Ранее "Спартак" сообщил о переходе в клуб игрока из Молдавии Олега Рябчука, выступавшего за греческий "Олимпиакос". При этом заявлен футболист был как представитель Португалии.

Обложка ©

t.me / ФК "Спартак-Москва"

Артур Лапсаков
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