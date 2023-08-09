"Спартак" выиграл все пять первых матчей, выдав лучший старт в истории

Московский "Спартак" одержал пятую победу в пяти первых матчах на старте сезона 2023/24. Это лучший результат в истории команды.

Вместе с "Краснодаром" красно-белые возглавляют таблицу Премьер-лиги, набрав девять очков. "Спартак" победил "Оренбург" (3:2), а также новичков этого сезона РПЛ — "Балтику" (2:1) и "Рубин" (4:1). В Кубке страны москвичи одолели "Краснодар" (2:1) и "Пари НН" (5:4).