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7 августа, 11:01

Молдаванин Олег Рябчук перешёл в московский "Спартак"

"Спартак" сообщил о переходе в клуб игрока из Молдавии Олега Рябчука

<p>Олег Рябчук. Фото ©<a href="https://spartak.com/media/news/a2185640-a60f-484e-81bf-6f105de39004" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ФК "Спартак"</a></p>

Олег Рябчук. Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" объявил о пополнении своего состава игроком из Молдавии Олегом Рябчуком, который с 2021 года выступал за греческий "Олимпиакос".

"Спартак" и греческий "Олимпиакос" согласовали переход 25-летнего игрока в наш клуб. Левый защитник сборной Молдавии подписал с красно-белыми трёхлетний контракт", — говорится на сайте ФК.

За клуб из Пирея футболист сыграл 120 матчей и дошёл до 1/8 финала Лиги Европы. А начиная с 2020 года он несколько раз признавался в Молдавии лучшим футболистом по итогам игр за сборную страны. Прежний контракт Рябчука был рассчитан до 2025 года, за "Спартак" он выйдет на поле под номером два.

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Ранее сообщалось, что 5 августа в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" со счётом 4:1.

Татьяна Миссуми
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