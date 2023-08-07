Молдаванин Олег Рябчук перешёл в московский "Спартак"

Московский "Спартак" объявил о пополнении своего состава игроком из Молдавии Олегом Рябчуком, который с 2021 года выступал за греческий "Олимпиакос".

За клуб из Пирея футболист сыграл 120 матчей и дошёл до 1/8 финала Лиги Европы. А начиная с 2020 года он несколько раз признавался в Молдавии лучшим футболистом по итогам игр за сборную страны. Прежний контракт Рябчука был рассчитан до 2025 года, за "Спартак" он выйдет на поле под номером два.