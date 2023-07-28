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27 июля, 22:37

"Тоттенхэм" отстранил Санчеса от тренировок из-за отказа переходить в "Спартак"

Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес отказался от перехода в московский "Спартак". Из-за этого решения лондонский клуб отстранил его от тренировок в общей группе, сообщает Tuttomercatoweb.

Игрок не хочет переходить в российский клуб, несмотря на то что "Тоттенхэм" устроило предложение красно-белых. Футболист хочет дождаться зимы, когда у него закончится контракт, чтобы общаться с представителями других команд. Решением об отстранении "шпоры" хотят заставить футболиста быстрее определиться со своим будущим.

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А ранее в РПЛ произошёл рекордный по стоимости трансфер. Нападающий Малком перешёл из "Зенита" в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 млн евро.

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tottenhamhotspur.com

Артур Лапсаков
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