"Тоттенхэм" отстранил Санчеса от тренировок из-за отказа переходить в "Спартак"
Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес отказался от перехода в московский "Спартак". Из-за этого решения лондонский клуб отстранил его от тренировок в общей группе, сообщает Tuttomercatoweb.
Игрок не хочет переходить в российский клуб, несмотря на то что "Тоттенхэм" устроило предложение красно-белых. Футболист хочет дождаться зимы, когда у него закончится контракт, чтобы общаться с представителями других команд. Решением об отстранении "шпоры" хотят заставить футболиста быстрее определиться со своим будущим.
А ранее в РПЛ произошёл рекордный по стоимости трансфер. Нападающий Малком перешёл из "Зенита" в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 млн евро.