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5 августа, 16:51

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в таблице

"Спартак" обыграл "Рубин" со счётом 4:1 и вышел на первое место в таблице РПЛ

В гостевом матче третьего тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" со счётом 4:1.

Голы забили Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (59), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). На 39-й минуте защитник "Спартака" Даниил Хлусевич забил мяч в свои ворота.

Теперь "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками, а "Рубин" располагается на 10-й строчке с двумя очками. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга, а "Рубин" встретится с "Ростовом".

Приехавших на матч со "Спартаком" фанатов "Балтики" облили зелёнкой у отеля в Москве

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Ранее Лайф рассказывал, что московский "Спартак" победил "Краснодар" со счётом 2:1 в матче первого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России.

Обложка ©

t.me / fcsmtg

Илья Суриков
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