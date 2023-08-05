"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в таблице

Голы забили Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (59), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). На 39-й минуте защитник "Спартака" Даниил Хлусевич забил мяч в свои ворота.

Теперь "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками, а "Рубин" располагается на 10-й строчке с двумя очками. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга, а "Рубин" встретится с "Ростовом".