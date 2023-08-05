"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в таблице
"Спартак" обыграл "Рубин" со счётом 4:1 и вышел на первое место в таблице РПЛ
В гостевом матче третьего тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" со счётом 4:1.
Голы забили Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (59), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). На 39-й минуте защитник "Спартака" Даниил Хлусевич забил мяч в свои ворота.
Теперь "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками, а "Рубин" располагается на 10-й строчке с двумя очками. В следующем туре "Спартак" сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга, а "Рубин" встретится с "Ростовом".
Ранее Лайф рассказывал, что московский "Спартак" победил "Краснодар" со счётом 2:1 в матче первого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России.
t.me / fcsmtg