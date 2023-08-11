Бывший тренер сборной России назвал обескураживающим итог матча "Урал" – "Спартак"

"Урал" продемонстрировал характер и сумел нейтрализовать сильные стороны "Спартака". Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, комментируя исход матча между командами из Екатеринбурга и Москвы в рамках четвёртого тура футбольной Российской премьер-лиги.

"Результат обескураживающий. "Спартак" был очень хорош в атакующих действиях — они воодушевляли, это было качественно, смотрибельно и, я бы сказал, зажигательно", — подчеркнул Игнатьев в беседе с "Газетой.ru".

Игнатьев признался, что игра "Урала" ему понравилась, так как команда внимательно отнеслась к обороне, закрывая пространство на своей половине поля и не позволяя быстрым и хорошо комбинирующим футболистам красно-белых показать свой уровень. Москвичи хорошо контролировали мяч, доходили до штрафной соперника, однако испытывали нехватку либо во времени, либо в свободных зонах, пояснил специалист. Игнатьев полагает, что действия подопечных Виктора Гончаренко свидетельствуют о высоком уровне психологической зрелости команды.