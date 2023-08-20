Дзюба оскорбил комментатора "Матч ТВ" за слова про "вымученный" гол "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба, пропускавший матч с "Краснодаром", нецензурно высказался, оценивая работу комментатора "Матч ТВ" Михаила Моссаковского, работавшего на матче пятого тура между командами.
"Тяжелейший мяч. Мяч, на который "Локомотив" даже не наиграл, — мяч, который "Локомотив" вымучил!" — сказал Моссаковский в ходе репортажа.
"Иди ты знаешь куда? Вымучил..." — оценил это высказывание Дзюба, сопроводив его нецензурным словом.
Напомним, 16 августа Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за инцидент с журналистом и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Тогда нападающий в ответ на вопрос, не обидно ли ему слышать слова бывшего игрока сборной России Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух мячей в этом сезоне, пригрозил ему "засунуть телефон в одно место".
t.me / Артём Дзюба