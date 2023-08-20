Дзюба оскорбил комментатора "Матч ТВ" за слова про "вымученный" гол "Локомотива"

Напомним, 16 августа Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за инцидент с журналистом и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Тогда нападающий в ответ на вопрос, не обидно ли ему слышать слова бывшего игрока сборной России Игоря Шалимова о том, что он не забьёт больше двух мячей в этом сезоне, пригрозил ему "засунуть телефон в одно место".