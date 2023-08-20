"Зенит" в Москве обыграл "Спартак" со счётом 3:1
Игроки "Зенита" после гола в ворота "Спартака". Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"
Петербургский ФК "Зенит" переиграл столичный "Спартак" в гостевом матче Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе московского клуба "Открытие банк арена" и закончилась со счётом 3:1.
Авторами забитых мячей в составе победителей стали Вендел (73-я минута) и Матео Кассьерра (90+4). В первом тайме автоголом отметился защитник хозяев Георгий Джикия (32-я минута). Размочить счёт красно-белым удалось только на 81-й минуте — нападающий Александр Соболев реализовал пенальти.
С десятью очками "Зенит" расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице, "Спартак" идёт на шестом месте, имея в активе девять баллов.
А накануне, 19 августа, "Краснодар" не смог одолеть "Локомотив", который вырвал ничью уже в компенсированное к матчу время. Тем не менее этого было достаточно, чтобы команда южан разделила первую строчку турнирной таблицы с "Уралом", также набравшим 13 очков.