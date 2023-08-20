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20 августа, 19:11

"Зенит" в Москве обыграл "Спартак" со счётом 3:1

<p>Игроки "Зенита" после гола в ворота "Спартака". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fczenit/13851" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Игроки "Зенита" после гола в ворота "Спартака". Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"

Петербургский ФК "Зенит" переиграл столичный "Спартак" в гостевом матче Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе московского клуба "Открытие банк арена" и закончилась со счётом 3:1.

Авторами забитых мячей в составе победителей стали Вендел (73-я минута) и Матео Кассьерра (90+4). В первом тайме автоголом отметился защитник хозяев Георгий Джикия (32-я минута). Размочить счёт красно-белым удалось только на 81-й минуте — нападающий Александр Соболев реализовал пенальти.

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С десятью очками "Зенит" расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице, "Спартак" идёт на шестом месте, имея в активе девять баллов.

А накануне, 19 августа, "Краснодар" не смог одолеть "Локомотив", который вырвал ничью уже в компенсированное к матчу время. Тем не менее этого было достаточно, чтобы команда южан разделила первую строчку турнирной таблицы с "Уралом", также набравшим 13 очков.

Юрий Лысенко
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