"Зенит" в Москве обыграл "Спартак" со счётом 3:1

Петербургский ФК "Зенит" переиграл столичный "Спартак" в гостевом матче Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе московского клуба "Открытие банк арена" и закончилась со счётом 3:1.

Авторами забитых мячей в составе победителей стали Вендел (73-я минута) и Матео Кассьерра (90+4). В первом тайме автоголом отметился защитник хозяев Георгий Джикия (32-я минута). Размочить счёт красно-белым удалось только на 81-й минуте — нападающий Александр Соболев реализовал пенальти.

С десятью очками "Зенит" расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице, "Спартак" идёт на шестом месте, имея в активе девять баллов.