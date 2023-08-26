"Спартак" и "Ахмат" сыграли без голов в Москве

Московский "Спартак" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе столичного клуба "Открытие банк арена" и завершилась со счётом 0:0.

За последние десять встреч между клубами "Спартак" ни разу не проиграл "Ахмату", одержав шесть побед и четырежды сыграв вничью. Последнее поражение красно-белых от команды из Грозного случилось 16 сентября 2018 года (1:2).

В рамках следующего тура РПЛ "Спартак" 2 сентября встретится на выезде с "Краснодаром". "Ахмату" в тот же день предстоит игра с "Уралом" в Екатеринбурге.