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26 августа, 19:05

"Спартак" и "Ахмат" сыграли без голов в Москве

"Спартак" и "Ахмат" сыграли со счётом 0:0 в матче 6-го тура РПЛ

Московский "Спартак" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе столичного клуба "Открытие банк арена" и завершилась со счётом 0:0.

За последние десять встреч между клубами "Спартак" ни разу не проиграл "Ахмату", одержав шесть побед и четырежды сыграв вничью. Последнее поражение красно-белых от команды из Грозного случилось 16 сентября 2018 года (1:2).

В рамках следующего тура РПЛ "Спартак" 2 сентября встретится на выезде с "Краснодаром". "Ахмату" в тот же день предстоит игра с "Уралом" в Екатеринбурге.

"Рубин" в последний момент свёл к ничьей матч с "Динамо"

"Рубин" в последний момент свёл к ничьей матч с "Динамо"

Ранее сегодня петербургский "Зенит" всухую разгромил екатеринбургский "Урал", забив четыре мяча в домашнем матче Российской премьер-лиги. Это четвёртая подряд победа бело-сине-голубых над командой из Екатеринбурга в рамках встреч РПЛ.

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t.me / ФК "Спартак-Москва"

Юрий Лысенко
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