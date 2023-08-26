"Зенит" разнёс "Урал" со счётом 4:0

Петербургский "Зенит" всухую разгромил екатеринбургский "Урал", забив четыре мяча в домашнем матче Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на "Газпром-арене", собрав на трибунах 25 716 зрителей.

Открыл счёт Иван Сергеев на восьмой минуте. Матео Кассьерра оформил дубль, забив на 30-й и 68-й. Клаудиньо поразил ворота "Урала" на первой минуте добавленного к первому тайму времени, добавив шестой гол к своему личному счёту в нынешнем сезоне РПЛ, и таким образом стал лидером среди остальных бомбардиров.

"Зенит" в четвёртый раз подряд выходит победителем из встреч с "Уралом" в матчах РПЛ. Последняя их встреча, не окончившаяся победой сине-бело-голубых, состоялась 7 ноября 2021 года, счёт в том матче так и не был открыт. А одолеть "Зенит" в матчах РПЛ "Уралу" никогда не удавалось — екатеринбургский клуб трижды сыграл с петербуржцами вничью и 18 раз проиграл.

"Зенит" заработал 13 очков и находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. У "Урала" тоже 13 очков, но из-за разницы в дополнительных показателях клуб находится на третьем месте в общем зачёте. В следующем туре 3 сентября "Зениту" предстоит сыграть на выезде со столичным ЦСКА. "Урал" 2 сентября сыграет дома с "Ахматом" из Грозного. Но перед этим у обеих команд будут игры в рамках группового этапа "пути РПЛ" в Фонбет Кубке России. 30 августа "Зенит" сыграет с "Балтикой" из Калининграда на выезде, а "Урал" встретится 29 августа с "Рубином" в Казани.