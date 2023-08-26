"Рубин" в последний момент свёл к ничьей матч с "Динамо"

Первый гол забил с пенальти форвард "Рубина" Мирлинд Даку на первой минуте дополнительного времени в первом тайме. Следующие два мяча были забиты в ворота казанского клуба Денисом Макаровым на 60-й минуте и Дмитрием Скопинцевым — на 75-й. Счёт сравнял Джоэль Фамейе на пятой минуте дополнительного времени второго тайма. Стоит отметить, что значительную часть встречи "Динамо" провело в меньшинстве: получивший вторую жёлтую карточку защитник Николас Маричаль был удалён с поля на 56-й минуте.