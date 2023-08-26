"Рубин" в последний момент свёл к ничьей матч с "Динамо"
"Рубин" и "Динамо" сыграли вничью со счётом 2:2 в матче 6-го тура РПЛ
Встреча казанского "Рубина" и московского "Динамо" в матче шестого тура Мир Российской премьер-лиги завершилась со счётом 2:2. Игра проходила в Казани на "Ак Барс-арене".
Первый гол забил с пенальти форвард "Рубина" Мирлинд Даку на первой минуте дополнительного времени в первом тайме. Следующие два мяча были забиты в ворота казанского клуба Денисом Макаровым на 60-й минуте и Дмитрием Скопинцевым — на 75-й. Счёт сравнял Джоэль Фамейе на пятой минуте дополнительного времени второго тайма. Стоит отметить, что значительную часть встречи "Динамо" провело в меньшинстве: получивший вторую жёлтую карточку защитник Николас Маричаль был удалён с поля на 56-й минуте.
Матч "Рубина" в следующем туре пройдёт на выезде против клуба "Пари Нижний Новгород". А "Динамо" 3 сентября предстоит встреча в гостях с "Ростовом".
Ранее сегодня петербургский "Зенит" всухую разгромил екатеринбургский "Урал", забив четыре мяча в домашнем матче Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-арене".
t.me / ФК "Динамо-Москва"