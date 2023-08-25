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25 августа, 19:11

"Факел" и "Краснодар" друг другу не забили

"Факел" удержал ничью с "Краснодаром" в домашнем матче РПЛ

"Факел" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Воронеже и завершилась без забитых мячей (0:0).

С 14 очками "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, опережая "Урал" на одно очко. При этом екатеринбуржцы свой матч в шестом туре проведут завтра, 26 августа, когда сыграют с "Зенитом". "Факел" идёт на 13-м месте с активом в четыре очка.

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Напомним, в предыдущем туре "Краснодар" также сыграл вничью. Встреча с "Локомотивом" шла к победе, однако москвичи сумели отыграться на последней минуте компенсированного времени.

Обложка ©

t.me / ФК "Факел-Воронеж"

Артур Лапсаков
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