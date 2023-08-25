"Факел" и "Краснодар" друг другу не забили

"Факел" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Воронеже и завершилась без забитых мячей (0:0).

С 14 очками "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, опережая "Урал" на одно очко. При этом екатеринбуржцы свой матч в шестом туре проведут завтра, 26 августа, когда сыграют с "Зенитом". "Факел" идёт на 13-м месте с активом в четыре очка.