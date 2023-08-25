ЦСКА не смог обыграть худшую команду РПЛ

Футбольный матч между московским ЦСКА и "Оренбургом" в рамках шестого тура Российской премьер-лиги завершился вничью. Командам удалось забить по одному мячу (1:1).

Встреча прошла 25 августа на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Первый гол в актив столичной команды на 49-й минуте занёс защитник Мойзес. Ответить хозяева поля смогли на 70-й минуте. Гол на счету полузащитника Лукаса Веры.

Сегодня "Оренбург" является худшей командой РПЛ. С активом в два очка клуб занимает 16-е место в турнирной таблице. ЦСКА с десятью очками располагается на пятом месте. В следующем матче армейцы сыграют с петербургским "Зенитом".