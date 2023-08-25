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25 августа, 19:05

ЦСКА не смог обыграть худшую команду РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом" в матче Российской премьер-лиги

Футбольный матч между московским ЦСКА и "Оренбургом" в рамках шестого тура Российской премьер-лиги завершился вничью. Командам удалось забить по одному мячу (1:1).

Встреча прошла 25 августа на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Первый гол в актив столичной команды на 49-й минуте занёс защитник Мойзес. Ответить хозяева поля смогли на 70-й минуте. Гол на счету полузащитника Лукаса Веры.

Сегодня "Оренбург" является худшей командой РПЛ. С активом в два очка клуб занимает 16-е место в турнирной таблице. ЦСКА с десятью очками располагается на пятом месте. В следующем матче армейцы сыграют с петербургским "Зенитом".

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На этой неделе в "Оренбурге" произошла смена главного тренера. Клуб покинул Иржи Ярошик, вместо него на должность был назначен испанец Давид Деограсия.

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VK / ФК "Оренбург"

Илья Пушкарев
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