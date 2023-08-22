ЦСКА объявил о переходе чилийского нападающего Виктора Давилы

Нападающий Виктор Давила стал игроком ЦСКА. Чилиец перешёл из мексиканского клуба "Леон", сообщила пресс-служба московской команды.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на четыре года с опцией продления ещё на год.

В минувшем сезоне Давила отыграл 40 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.