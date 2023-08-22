ЦСКА объявил о переходе чилийского нападающего Виктора Давилы
Виктор Давила стал игроком ЦСКА. Обложка © t.me / ПФК ЦСКА
Нападающий Виктор Давила стал игроком ЦСКА. Чилиец перешёл из мексиканского клуба "Леон", сообщила пресс-служба московской команды.
Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на четыре года с опцией продления ещё на год.
В минувшем сезоне Давила отыграл 40 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.
Ранее Лайф рассказывал, что российский полузащитник Арсен Захарян перешёл из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад". Россиянин заключил пятилетний контракт и будет выступать в испанском клубе под 12-м номером. За переход бело-голубые получили 12 млн евро.