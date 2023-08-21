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21 августа, 14:39

Сербский защитник Бабич стал игроком московского "Спартака"

<p>Срджан Бабич стал игроком команды "Спартак". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fcsmtg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак" (Москва)</a></p>

Срджан Бабич стал игроком команды "Спартак". Обложка © Telegram / ФК "Спартак" (Москва)

Игроком московского футбольного клуба "Спартак" стал сербский защитник Срджан Бабич. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале красно-белых.

  • Срджан Бабич будет выступать за московский клуб "Спартак" под номером шесть. Фото © Telegram / ФК "Спартак" (Москва)
    Срджан Бабич будет выступать за московский клуб "Спартак" под номером шесть. Фото © Telegram / ФК "Спартак" (Москва)
  • Срджан Бабич будет выступать за московский клуб "Спартак" под номером шесть. Фото © Telegram / ФК "Спартак" (Москва)
    Срджан Бабич будет выступать за московский клуб "Спартак" под номером шесть. Фото © Telegram / ФК "Спартак" (Москва)

Срджан Бабич будет выступать за московский клуб "Спартак" под номером шесть. Фото © Telegram / ФК "Спартак" (Москва)

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"Официально: Срджан Бабич — игрок "Спартака", — говорится в публикации.

Уточняется, что 27-летний футболист перешёл в российский клуб из испанской "Альмерии". Контракт с ним подписан на три года. Бабич будет играть под номером шесть. Первую тренировку в "Спартаке" он проведёт во вторник.

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Ранее Лайф рассказывал, что футбольный клуб "Спартак" уступил "Зениту" в матче в Москве. Дерби завершилось со счётом 3:1 в пользу петербургской команды.

Илья Суриков
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