Сербский защитник Бабич стал игроком московского "Спартака"

Игроком московского футбольного клуба "Спартак" стал сербский защитник Срджан Бабич. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале красно-белых.

Уточняется, что 27-летний футболист перешёл в российский клуб из испанской "Альмерии". Контракт с ним подписан на три года. Бабич будет играть под номером шесть. Первую тренировку в "Спартаке" он проведёт во вторник.