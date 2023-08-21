Сербский защитник Бабич стал игроком московского "Спартака"
Срджан Бабич стал игроком команды "Спартак". Обложка © Telegram / ФК "Спартак" (Москва)
Игроком московского футбольного клуба "Спартак" стал сербский защитник Срджан Бабич. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале красно-белых.
"Официально: Срджан Бабич — игрок "Спартака", — говорится в публикации.
Уточняется, что 27-летний футболист перешёл в российский клуб из испанской "Альмерии". Контракт с ним подписан на три года. Бабич будет играть под номером шесть. Первую тренировку в "Спартаке" он проведёт во вторник.
Ранее Лайф рассказывал, что футбольный клуб "Спартак" уступил "Зениту" в матче в Москве. Дерби завершилось со счётом 3:1 в пользу петербургской команды.