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27 августа, 18:23

Костанце выбили зуб во время матча, а его тренер нашёл в этом повод для шутки

Защитник "Крыльев Советов" Костанца лишился зуба в матче против "Балтики"

Во время матча "Крыльев Советов" и "Балтики" защитнику самарского клуба Фернандо Костанце выбили зуб в эпизоде верховой борьбы. Главный тренер "Крыльев" с юмором прокомментировал эту ситуацию в беседе с "Матч ТВ".

"Фернандо приходил к нам как крайний защитник, но большую часть времени проводит как опорный. <...> Если что произойдёт, даже не спрашивайте, кто встанет в ворота. К сожалению, в первом тайме ему выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает", пошутил Осинькин.

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Ранее сегодня самарские "Крылья Советов" дома обыграли калининградскую "Балтику" в матче 6-го тура РПЛ. Игра закончилась со счётом 2:1.

Обложка ©

Getty Images / David S. Bustamante / Soccrates

Юрий Лысенко
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