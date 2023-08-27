Костанце выбили зуб во время матча, а его тренер нашёл в этом повод для шутки
Защитник "Крыльев Советов" Костанца лишился зуба в матче против "Балтики"
Во время матча "Крыльев Советов" и "Балтики" защитнику самарского клуба Фернандо Костанце выбили зуб в эпизоде верховой борьбы. Главный тренер "Крыльев" с юмором прокомментировал эту ситуацию в беседе с "Матч ТВ".
"Фернандо приходил к нам как крайний защитник, но большую часть времени проводит как опорный. <...> Если что произойдёт, даже не спрашивайте, кто встанет в ворота. К сожалению, в первом тайме ему выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает", — пошутил Осинькин.
Ранее сегодня самарские "Крылья Советов" дома обыграли калининградскую "Балтику" в матче 6-го тура РПЛ. Игра закончилась со счётом 2:1.
Getty Images / David S. Bustamante / Soccrates