Костанце выбили зуб во время матча, а его тренер нашёл в этом повод для шутки

Во время матча "Крыльев Советов" и "Балтики" защитнику самарского клуба Фернандо Костанце выбили зуб в эпизоде верховой борьбы. Главный тренер "Крыльев" с юмором прокомментировал эту ситуацию в беседе с "Матч ТВ".

"Фернандо приходил к нам как крайний защитник, но большую часть времени проводит как опорный. <...> Если что произойдёт, даже не спрашивайте, кто встанет в ворота. К сожалению, в первом тайме ему выбили зуб, но, думаю, сегодняшней победой на зуб он заработает", — пошутил Осинькин.