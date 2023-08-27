"Крылья Советов" победили "Балтику" и вошли в топ-4 РПЛ
"Крылья Советов" обыграли "Балтику" со счётом 2:1
Самарские "Крылья Советов" дома обыграли калининградскую "Балтику" в матче 6-го тура РПЛ. Игра закончилась со счётом 2:1.
У победителей забили Сергей Бабкин (52-я минута) и Георгий Зотов (90+1), а у калининградцев — Тамерлан Мусаев (88-я). По результатам матча "Крылья Советов" занимают 4-е место в турнирной таблице с одиннадцатью очками. "Балтика" — на 15-м и имеет три очка.
К слову, прошлый матч закончился для "Крыльев Советов" поражением. Казанский "Рубин" обыграл команду со счётом 2:1, игра состоялась на "Ак Барс арене" в столице Татарстана.
Обложка ©