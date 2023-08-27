"Крылья Советов" победили "Балтику" и вошли в топ-4 РПЛ

У победителей забили Сергей Бабкин (52-я минута) и Георгий Зотов (90+1), а у калининградцев — Тамерлан Мусаев (88-я). По результатам матча "Крылья Советов" занимают 4-е место в турнирной таблице с одиннадцатью очками. "Балтика" — на 15-м и имеет три очка.