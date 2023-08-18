"Рубин" обыграл "Крылья Советов" 2:1 и одержал первую победу в сезоне РПЛ

Казанский ФК "Рубин" со счётом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе "Ак Барс арена" и началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и экс-главе департамента судейства и инспектирования РФС Андрее Будогосском.

В составе "Рубина" забитыми мячами отличились Алексей Грицаенко (11-я минута) и Александр Мартынович (42-я). Форвард казанской команды Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти, удар отбил вратарь Иван Ломаев, однако затем Мартынович добил мяч в ворота. У "Крыльев Советов" единственный гол на счету Бенхамина Гарреа (15-я). Защитник самарцев Гленн Бейл получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля на 89-й минуте.

Таким образом, "Рубин" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ. Команда поднялась на десятое место в турнирной таблице, сейчас в её активе пять очков. "Крылья Советов" занимают пятую строчку с восемью очками.