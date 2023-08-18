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18 августа, 19:13

"Рубин" обыграл "Крылья Советов" 2:1 и одержал первую победу в сезоне РПЛ

<p>Матч "Рубина" и "Крыльев Советов" в рамках пятого тура РПЛ. Обложка © <a href="https://www.championat.com/football/article-5208761-rubin-krylya-sovetov-pryamaya-onlajn-translyaciya-matcha-5-go-tura-rpl-18-avgusta-2023-gde-smotret.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">championat.com</a></p>

Матч "Рубина" и "Крыльев Советов" в рамках пятого тура РПЛ. Обложка © championat.com

Казанский ФК "Рубин" со счётом 2:1 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе "Ак Барс арена" и началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и экс-главе департамента судейства и инспектирования РФС Андрее Будогосском.

В составе "Рубина" забитыми мячами отличились Алексей Грицаенко (11-я минута) и Александр Мартынович (42-я). Форвард казанской команды Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти, удар отбил вратарь Иван Ломаев, однако затем Мартынович добил мяч в ворота. У "Крыльев Советов" единственный гол на счету Бенхамина Гарреа (15-я). Защитник самарцев Гленн Бейл получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля на 89-й минуте.

Таким образом, "Рубин" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ. Команда поднялась на десятое место в турнирной таблице, сейчас в её активе пять очков. "Крылья Советов" занимают пятую строчку с восемью очками.

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Никита Осипов
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