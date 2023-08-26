Главу Федерации футбола Испании отстранили после страстного поцелуя с капитаном женской сборной

Президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса временно отстранили от должности на фоне скандала, произошедшего в ходе церемонии награждения женкой сборной страны после победы на чемпионате мира. Тогда чиновник поцеловал в губы капитана команды Хенивер Эрмосо.

Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения. Видео © Twitter / SportsPassionI1

"Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял сегодня решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях", — сообщает пресс-служба ФИФА.