Главу Федерации футбола Испании отстранили после страстного поцелуя с капитаном женской сборной
ФИФА временно отстранила Рубиалеса от должности президента RFEF из-за скандала
Луис Рубиалес. Обложка © Getty Images / Marc Atkins
Президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса временно отстранили от должности на фоне скандала, произошедшего в ходе церемонии награждения женкой сборной страны после победы на чемпионате мира. Тогда чиновник поцеловал в губы капитана команды Хенивер Эрмосо.
Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения. Видео © Twitter / SportsPassionI1
"Председатель дисциплинарного комитета ФИФА Хорхе Иван Паласио принял сегодня решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях", — сообщает пресс-служба ФИФА.
Уточняется, что отстранение вступит в силу с 26 августа. Оно рассчитано на 90 дней, до начала дисциплинарного разбирательства в отношении президента RFEF.
Напомним, Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы во время церемонии награждения сборной Испании, победившей на женском ЧМ-2023 по футболу. Позже Прокуратура Мадрида завела дело в отношении чиновника, поскольку его обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Испанские футболистки объявили бойкот из-за секс-скандала.