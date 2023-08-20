Сборная Испании обыграла Англию со счётом 1:0 в финале женского ЧМ по футболу
Сборная Испании одержала победу на женском чемпионате мира по футболу, обыграв сборную Англии со счётом 1:0.
Финал турнира прошёл на олимпийском стадионе в Сиднее. Автором единственного забитого во время встречи мяча на 29-й минуте стала 23-летняя Ольга Кармона Гарсия, играющая в мадридском "Реале" на позиции нападающей. На 70-й минуте игры у испанок появилась возможность увеличить разрыв в счёте, но форвард клуба "Пачука" Дженнифер Эрмосо не смогла поразить ворота с пенальти.
Для обеих команд это первый результат в истории женских чемпионатов мира по футболу. Испанская сборная впервые за всю историю этих соревнований стала чемпионом, а их оппонентки в первый раз унесли серебро.
Ранее Лайф писал, что нападающий ФК "Интер Майами" Лионель Месси завоевал 44-й трофей в карьере. Это делает аргентинского игрока самым титулованным футболистом в истории.
ТАСС / VCG