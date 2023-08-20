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20 августа, 04:53

Месси завоевал 44-й трофей и стал самым титулованным игроком в истории футбола

Нападающий ФК "Интер Майами" Лионель Месси завоевал 44-й трофей в карьере, выигранный в составе клуба или национальной команды, и стал самым титулованным футболистом в истории.

Он обошёл по этому показателю бразильца Дани Алвеса, имевшего 43 награды и завершившего карьеру. Кроме того, победа в Кубке лиг принесла Месси первый трофей в новом клубе.

Месси за пять матчей вошёл в топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Месси за пять матчей вошёл в топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Напомним, "Интер Майами" победил "Нэшвилл" в финале Кубка лиг. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были гости — 10:9. Месси отметился голом и реализованным 11-метровым.

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messi.com

Лариса Сафронова
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