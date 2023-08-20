Месси завоевал 44-й трофей и стал самым титулованным игроком в истории футбола

Нападающий ФК "Интер Майами" Лионель Месси завоевал 44-й трофей в карьере, выигранный в составе клуба или национальной команды, и стал самым титулованным футболистом в истории.

Он обошёл по этому показателю бразильца Дани Алвеса, имевшего 43 награды и завершившего карьеру. Кроме того, победа в Кубке лиг принесла Месси первый трофей в новом клубе.