Месси завоевал 44-й трофей и стал самым титулованным игроком в истории футбола
Нападающий ФК "Интер Майами" Лионель Месси завоевал 44-й трофей в карьере, выигранный в составе клуба или национальной команды, и стал самым титулованным футболистом в истории.
Он обошёл по этому показателю бразильца Дани Алвеса, имевшего 43 награды и завершившего карьеру. Кроме того, победа в Кубке лиг принесла Месси первый трофей в новом клубе.
Напомним, "Интер Майами" победил "Нэшвилл" в финале Кубка лиг. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были гости — 10:9. Месси отметился голом и реализованным 11-метровым.
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