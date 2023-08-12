Месси за пять матчей вошёл в топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил в пятом матче подряд за американский футбольный клуб. Семикратный обладатель "Золотого мяча" отличился в игре 1/4 финала Кубка лиг — турнира, где участвуют команды из США и Мексики.

На этой стадии команда из Флориды играла с клубом "Шарлотт". Матч прошёл в Форт-Лодердейле и закончился победой хозяев со счётом 4:0. Месси забил последний гол "Интера" на 86-й минуте. До него мячи в ворота соперничающей команды отправляли венесуэлец Хосеф Мартинес с пенальти (12-я минута) и финн Роберт Тейлор (32-я). Ещё один гол в свои ворота на 78-й минуте забил французский легионер клуба "Шарлотт" Адилсон Маланда.

Месси забил в пятом матче подряд и теперь делит с Тейлором третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба — у обоих по восемь голов. На второй строчке с 16 мячами ещё один действующий игрок — эквадорец Леонардо Кампана. Лидирует же соотечественник Лионеля Гонсало Игуаин. С 2020 по 2022 год он забил за "Интер Майами" 29 голов.