Месси третий раз подряд забил два мяча за "Интер Майами"

Футбольный клуб "Интер Майами" обыграл "Даллас" в 1/8 финала Кубка лиг — турнира, где участвуют команды из США и Мексики. Встреча прошла в американском Фриско, штат Техас. Основное время завершилось вничью — 4:4, однако серию пенальти выиграли гости — 5:4.

В составе победителей особенно отличился аргентинец Лионель Месси, третий раз подряд сделавший дубль (6-я и 85-я минуты). Семикратный обладатель "Золотого мяча" забил первый и последний голы в матче. Также в составе "Интера" забитым мячом отметился Бенджамин Кремаски (65-я). А на 80-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Далласа" Марко Фарфан. В составе проигравших забивали Факундо Киньон (37-я), Бернард Камунго (45-я) и Алан Веласко (63-я). На 68-й минуте полузащитник "Интер Майами" Роберт Тэйлор отправил мяч в свои ворота.