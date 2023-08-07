Месси третий раз подряд забил два мяча за "Интер Майами"
Футбольный клуб "Интер Майами" обыграл "Даллас" в 1/8 финала Кубка лиг — турнира, где участвуют команды из США и Мексики. Встреча прошла в американском Фриско, штат Техас. Основное время завершилось вничью — 4:4, однако серию пенальти выиграли гости — 5:4.
Месси забивает со штрафного в матче "Интер Майами" – "Даллас". Видео © Twitter / Ankur
В составе победителей особенно отличился аргентинец Лионель Месси, третий раз подряд сделавший дубль (6-я и 85-я минуты). Семикратный обладатель "Золотого мяча" забил первый и последний голы в матче. Также в составе "Интера" забитым мячом отметился Бенджамин Кремаски (65-я). А на 80-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Далласа" Марко Фарфан. В составе проигравших забивали Факундо Киньон (37-я), Бернард Камунго (45-я) и Алан Веласко (63-я). На 68-й минуте полузащитник "Интер Майами" Роберт Тэйлор отправил мяч в свои ворота.
Напомним, 3 августа Лионель Месси также оформил дубль в матче с "Орландо Сити". Встреча завершилась со счётом 3:2. А до этого аргентинец отметился дублем в ворота "Атланты" (4:0).
ТАСС / AP / Lynne Sladky