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20 августа, 03:33

Месси принёс "Интер Майами" первый трофей

"Интер Майами" Месси переиграл "Нэшвилл" и выиграл Кубок лиг

"Интер Майами" победил "Нэшвилл" в финале Кубка лиг (играли команды из США и Мексики). Встреча проходила на стадионе "Геодис-парк" в Нэшвилле. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были гости — 10:9.

Голами отметились Лионель Месси (23-я минута) и Фафа Пико (57).

Десятый гол Месси в составе "Интер Майами". Видео © Twitter / Inter Miami CF

Месси за пять матчей вошёл в топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Месси за пять матчей вошёл в топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Для Месси этот гол стал десятым в новой футболке. Кроме того, футболист выиграл первый трофей после перехода в США.

Напомним, Месси стал игроком "Интер Майами" текущим летом. Прошлый сезон аргентинец провёл во французском ПСЖ. В дебютном матче за новый клуб аргентинец принёс победу в концовке, положив мяч со штрафного. Также на его счету победный гол в полуфинале прошедшего турнира.

Обложка ©

Twitter / Inter Miami CF

Артур Лапсаков
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