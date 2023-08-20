Месси принёс "Интер Майами" первый трофей

"Интер Майами" победил "Нэшвилл" в финале Кубка лиг (играли команды из США и Мексики). Встреча проходила на стадионе "Геодис-парк" в Нэшвилле. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были гости — 10:9.