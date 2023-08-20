Месси принёс "Интер Майами" первый трофей
"Интер Майами" Месси переиграл "Нэшвилл" и выиграл Кубок лиг
"Интер Майами" победил "Нэшвилл" в финале Кубка лиг (играли команды из США и Мексики). Встреча проходила на стадионе "Геодис-парк" в Нэшвилле. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были гости — 10:9.
Голами отметились Лионель Месси (23-я минута) и Фафа Пико (57).
Десятый гол Месси в составе "Интер Майами". Видео © Twitter / Inter Miami CF
Для Месси этот гол стал десятым в новой футболке. Кроме того, футболист выиграл первый трофей после перехода в США.
Напомним, Месси стал игроком "Интер Майами" текущим летом. Прошлый сезон аргентинец провёл во французском ПСЖ. В дебютном матче за новый клуб аргентинец принёс победу в концовке, положив мяч со штрафного. Также на его счету победный гол в полуфинале прошедшего турнира.
Twitter / Inter Miami CF