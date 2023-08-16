Гол Месси принёс "Интер Майами" путёвку в финал Кубка лиг
"Интер Майами" победил "Филадельфию Юнион" в полуфинале Кубка лиг (играют команды из США и Мексики). Встреча прошла на стадионе "Субару парк" в Честере, штат Пенсильвания, и завершилась со счётом 4:1.
Голами в составе победителей отметились Хосеф Мартинес (3-я минута), Лионель Месси (20), Жорди Альба (45+3) и Давид Руис (84). Единственный мяч хозяев — на счету Алехандро Бедойи (75).
Для Месси этот гол стал девятым в американском клубе.
Девятый гол Месси в составе "Интер Майами". Видео © Twitter / Inter Miami CF
В другом полуфинале позднее сойдутся "Монтеррей" и "Нэшвилл".
Напомним, Месси стал игроком "Интер Майами" текущим летом. Прошлый сезон аргентинец провёл во французском ПСЖ. В дебютном матче за новый клуб аргентинец принёс победу в концовке, положив мяч со штрафного.
Twitter / Inter Miami CF