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16 августа, 01:06

Гол Месси принёс "Интер Майами" путёвку в финал Кубка лиг

"Интер Майами" победил "Филадельфию Юнион" в полуфинале Кубка лиг (играют команды из США и Мексики). Встреча прошла на стадионе "Субару парк" в Честере, штат Пенсильвания, и завершилась со счётом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Хосеф Мартинес (3-я минута), Лионель Месси (20), Жорди Альба (45+3) и Давид Руис (84). Единственный мяч хозяев — на счету Алехандро Бедойи (75).

Для Месси этот гол стал девятым в американском клубе.

Девятый гол Месси в составе "Интер Майами". Видео © Twitter / Inter Miami CF

Месси за пять матчей вошёл в топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

Месси за пять матчей вошёл в топ-3 лучших бомбардиров "Интер Майами"

В другом полуфинале позднее сойдутся "Монтеррей" и "Нэшвилл".

Напомним, Месси стал игроком "Интер Майами" текущим летом. Прошлый сезон аргентинец провёл во французском ПСЖ. В дебютном матче за новый клуб аргентинец принёс победу в концовке, положив мяч со штрафного.

Обложка ©

Twitter / Inter Miami CF

Артур Лапсаков
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