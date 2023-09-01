"Спартак" отдал в аренду двух иностранцев
Нападающие "Спартака" Николсон и Бальде стали игроками "Клермона" и "Эспаньола"
Нападающие Шамар Николсон и Кейта Бальде покинули московский "Спартак", на правах аренды отправившись во французский "Клермон" и испанский "Эспаньол". Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
При этом в конце сезона 2023/24 оба клуба будут иметь возможность выкупить футболистов.
Ранее Лайф рассказывал, что в "Спартак" перешёл сербский защитник Срджан Бабич. Контракт с 27-летним футболистом подписан на три года.
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