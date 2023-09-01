"Спартак" отдал в аренду двух иностранцев

Нападающие Шамар Николсон и Кейта Бальде покинули московский "Спартак", на правах аренды отправившись во французский "Клермон" и испанский "Эспаньол". Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

При этом в конце сезона 2023/24 оба клуба будут иметь возможность выкупить футболистов.