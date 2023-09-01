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1 сентября, 19:33

"Спартак" отдал в аренду двух иностранцев

Нападающие "Спартака" Николсон и Бальде стали игроками "Клермона" и "Эспаньола"

Нападающие Шамар Николсон и Кейта Бальде покинули московский "Спартак", на правах аренды отправившись во французский "Клермон" и испанский "Эспаньол". Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

При этом в конце сезона 2023/24 оба клуба будут иметь возможность выкупить футболистов.

Тео Бонгонда объяснил переход в "Спартак", несмотря на страшилки о России

Тео Бонгонда объяснил переход в "Спартак", несмотря на страшилки о России

Ранее Лайф рассказывал, что в "Спартак" перешёл сербский защитник Срджан Бабич. Контракт с 27-летним футболистом подписан на три года.

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t.me / ФК "Спартак-Москва"

Артур Лапсаков
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