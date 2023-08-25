Тео Бонгонда объяснил переход в "Спартак", несмотря на страшилки о России

27-летний форвард московского футбольного клуба "Спартак" Тео Бонгонда объяснил, почему решился поехать в Россию, хотя о стране сейчас много страшилок.

"Не секрет, что о России сейчас часто говорят в негативных красках. Мне хотелось узнать об остановке здесь от человека, который видел всё своими глазами, а не складывает впечатление по новостям и газетам", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

По словам спортсмена, его переход произошёл довольно быстро, он даже не успел забрать вещи из Испании, которые до сих пор там находятся. При этом он признался, что были и другие предложения, однако самым важным было почувствовать, что в нём действительно заинтересованы.

"После разговора с тренером "Спартака" я это ощутил. Он сказал, что здесь я смогу в полной мере раскрыть свой потенциал. И другие варианты отпали. Хотя, повторю, клубы были серьёзные. Но интерес и предложение отсюда были самые конкретные", — подчеркнул Бонгонда.