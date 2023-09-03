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3 сентября, 09:55

Французский нападающий "Локомотива" самовольно покинул расположение клуба

В "Локомотиве" заявили, что форвард Изидор самовольно покинул расположение клуба

<p>Вильсон Изидор. Обложка<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© ТАСС / Станислав Красильников</p>

Вильсон Изидор. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Французский форвард "Локомотива" Вильсон Изидор без согласования с его руководством покинул Россию и прошёл медосмотр в одном из клубов на родине. Как уточнили в пресс-службе железнодорожников, после матча 6-го тура Мир РПЛ против "Сочи" игрок по согласованию вернулся в Москву, чтобы при получении предложения оформить трансфер в одну из европейских команд.

"Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства "Локомотива" покинул территорию Российской Федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошёл медосмотр в одной из команд", — добавили в "Локомотиве".

При этом московский клуб до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и просил Изидора вернуться. Но игрок через агента заявил о том, что хочет остаться в Европе и не планирует приезжать в Россию снова.

"На данный момент Изидор является игроком "Локомотива". Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чём футболист был уведомлён", — заключили в пресс-службе железнодорожников.

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Лайф напоминает: в мае уже появлялась информация о планах Изидора покинуть "Локомотив". Тогда его агент заявил, что это лишь слухи.

Никита Осипов
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